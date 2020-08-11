BAKKA Maden Makinaları Sektöründe pazar araştırması başlatıyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından ilin yatırım ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli araştırma, analiz, fizibilite ve strateji çalışmaları yapılıyor. Bu doğrultuda, Zonguldak ekonomisinin can damarlarından olan madencilik ve maden makinaları sektöründe mevcut ve yeni yatırımcılara yol gösterici nitelikte bir pazar araştırma raporu hazırlanması için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile çalışma başlatıldı.

Dört ay sürmesi planlanan çalışmada, bölgeden ve bölge dışından paydaşlarla görüşmeler, saha ziyaretleri ve inceleme gezileri yapılması planlanmakta olup Zonguldak ilindeki maden makinaları sektörünün mevcut durumu ve gelişme ekseninin ortaya konulması amaçlanıyor.

2019 yılında yine BAKKA tarafından yapılan Çelik Sektörü Kümelenme Çalışması sonucu Zonguldak ilinde kurulan Maden Makinaları İmalatçıları kümelenmesinin başarılı sonuçlar elde etmesine katkı sağlaması beklenen raporun, küme üyelerinin yeni pazarlara erişmesi konusunda rehber niteliği görevini görmesi, yurtdışından da bölgeye bu alanda yatırımcı çekilmesi ve teknoloji transferi hususunda destek olması hedefleniyor.

Bununla birlikte, 2020 yılı içerisinde BAKKA tarafından hazırlanması öngörülen TR81 Düzey 2 Bölgesi hinterlandında yer alan ülkeler için dış ekonomik coğrafya analizi çalışması kapsamında da yatırım ve iş birliği potansiyeli arz eden ülkeler tespit edilerek, maden makinaları üreticilerinin yeni pazarlara ulaşma noktasında bu rapordan da azami düzeyde fayda sağlaması bekleniyor.

