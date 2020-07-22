YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı

BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 22.07.2020 13:09 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı.Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu üyeleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Karabük TSO Başkanı Mehmet Menscier, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerine, 2018 yılı Sosyal Kalkınma Malı Destek Programı kapanış raporu ve 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı İlerleme raporu sunuldu.Kalkınma ajansının ilk Yönetim Kurulu toplantısına katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bölge adına birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek herkese hayırlı olmasını diledi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı.
Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu üyeleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Karabük TSO Başkanı Mehmet Menscier, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.
Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerine, 2018 yılı Sosyal Kalkınma Malı Destek Programı kapanış raporu ve 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı İlerleme raporu sunuldu.
Kalkınma ajansının ilk Yönetim Kurulu toplantısına katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bölge adına birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek herkese hayırlı olmasını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sezonu kahkahalarla açtı! Sezonu kahkahalarla açtı!
PARTNER Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Karabük Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:38
Sabah
05:29
Öğle
13:01
İkindi
16:58
Akşam
20:23
Yatsı
22:06

Karabük Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Yüksel Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Vali Gürel ve milletvekili Ünal kayak merkezini inceledi

Vali Gürel ve milletvekili Ünal kayak merkezini inceledi

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.