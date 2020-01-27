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BAKKA Yönetimi KARDEMİR’de toplandı

KARABÜK HABERLERİ  | 27.01.2020 19:50 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı ilk toplantısı KARDEMİR’de yapıldı.KARDEMİR Genel Müdürlük Salonunda yapılan toplantıya BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Kalkınma Ajansı Daire Başkanı Erdal Anık, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.KARDEMİR’e gelişlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan ve Genel Müdür Dr.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı ilk toplantısı KARDEMİR’de yapıldı.
KARDEMİR Genel Müdürlük Salonunda yapılan toplantıya BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Kalkınma Ajansı Daire Başkanı Erdal Anık, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.
KARDEMİR’e gelişlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan ve Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan tarafından karşılanan BAKKA Yönetimine, toplantı öncesinde Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan tarafından şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verildi. Fabrikanın tarihi geçmişi, Türk ve Dünya Demir Çelik Sektöründeki konumu, üretim kapasiteleri, çevre ve sosyal sorumluluk yatırımları ile makine imalat, raylı sistemler, otomotiv ve savunma sanayiine yönelik üretimleri hakkında bilgiler veren Genel Müdür Soykan, KARDEMİR’in devam eden kapasite artışı yatırımları ile birlikte 3,5 Milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşacağını ve dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacağını söyledi.
Sunumunun ardından gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısından sonra kişisel koruyucu malzemelerini giyen BAKKA Yönetim Kurulu üyeleri, sırasıyla kok, yüksek fırınlar, çelikhane sürekli döküm tesisleri, ray profil haddehanesi ve demiryolu tekeri üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan ve Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan’ında eşlik ettiği gezi sonrasında BAKKA Yönetimi Kardemir’den ayrıldı.

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