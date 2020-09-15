BAKKA’dan Ankara lojistik üssüne ziyaret

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından bölgenin yatırım ve kalkınma hamlelerine yönelik araştırma çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda, bölgede potansiyel arz eden farklı yatırım konuları detaylı olarak çalışılıyor.

Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden oluşan TR81 Batı Karadeniz bölgesinin yakın gelecekte ekonomik gelişimine yön vermesi beklenen Filyos Vadisi Projesi doğrultusunda bölgede bir lojistik merkez kurulmasının gerekliliğine yönelik BAKKA tarafından Temmuz ayında başlatılan çalışmalarda bugüne kadar 40’dan fazla yüz yüze ve çevrim içi görüşme gerçekleştirildi. Saha ziyaretleri ve teknik gezi organize edildi. Bu doğrultuda, Lojistik Merkez Araştırma ve Ön Fizibilite Raporu çalışması kapsamında iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve tecrübe paylaşımı için BAKKA tarafından Ankara Lojistik Üssü’ne teknik ziyaret gerçekleştirildi. Zonguldak TSO tarafından da eşlik edilen ziyarette, yetkililerden Ankara Lojistik Üssü yönetim yapısı, işleyişi, kapasite gibi konularda bilgi alınırken bölgemizde kurulması planlanan lojistik merkez için görüş ve öneriler not edilmiştir. Sektörün gelecek projeksiyonuna yönelik değerlendirmeler yapıldı.

