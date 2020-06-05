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BAKKA’dan sözleşme öncesi bilgilendirme toplantısı

BARTIN HABERLERİ  | 05.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için sözleşme öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için sözleşme öncesi bilgilendirme toplantısı Covid-19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

BAKKA’dan sözleşme öncesi bilgilendirme toplantısı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için sözleşme öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için sözleşme öncesi bilgilendirme toplantısı Covid-19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Toplantıya Kurucaşile Belediyesi, Bartın İl Özel İdaresi, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, Amasra İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Ulus Belediyesi ve BAKKA personeli katılım sağladı.
Toplantıda, program kapsamında ilan edilen asil ve yedek başvuru sahiplerinin katılım sağladığı toplantıda matbu başvuru dosyası teslimi, sözleşmeye davet işlemleri, sözleşme evrakı, sözleşme özel koşullarında dikkat edilmesi gereken hususlar, proje süreçleri, proje ile ilgili temel kavramlar üzerinden bilgilendirme yapıldı. Toplantı başvuru sahiplerinden gelen soruların cevaplanmasının, görüş ve önerilerin ifade edilmesinin ardından sona erdi.

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