YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

07.11.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yabancı uyruklu 2 şahsın bir bakkal dükkanında uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı.

Yapılan fiziki takiple ihbarı doğrulayan ekipler, dükkana baskın yaptı. Baskında A.E.M. ile A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınırken hassas burunlu narkotik köpeğiyle de bakkal dükkanında arama yapıldı. Aramalarda 1 adet hassas terazi, 17 ayrı fişek halinde satışa hazır alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen sevk zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de Yarbaşı Belediyesini ziyaret etti:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de Yarbaşı Belediyesini ziyaret etti:
Kırsaldaki öğrenciler için çok amaçlı salon yapıldıKırsaldaki öğrenciler için çok amaçlı salon yapıldı
6 asırlık Ulu Cami geleceğe güvenle taşınacak6 asırlık Ulu Cami geleceğe güvenle taşınacak
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

Osmaniye Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:58
Öğle
12:24
İkindi
15:14
Akşam
17:39
Yatsı
18:56
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

''Bir ekmekten hafifti'' Hayatta kalmayı başardı ama...

''Bir ekmekten hafifti'' Hayatta kalmayı başardı ama...

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.