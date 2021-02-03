Bakkalcıoğlu’ndan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Buluşmada iki başkan, belediyecilik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Ataç’ın makamında gerçekleşen ziyarette iki başkan, belediyecilik çalışmaları üzerine sohbet etti. Ziyaretine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, “Ahmet Başkanımızı ziyaret etmek istedim, güzel bir sohbetimiz oldu. Yapacağımız projeleri paylaştık, görüş alışverişinde bulunduk. Kendisine misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Ataç ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Sevgili Mehmet Başkan ile ilk döneminden bu yana devam eden güzel bir diyaloğumuz var. Kendisi Bozüyük’te gerçekten çok güzel işler yaptı. Kısa bir aradan sonra tekrar görevinin başında, Bozüyük kendisini özlemişti. Bugün de bize nezaket ziyaretinde bulundu, Bozüyük’e yapacağı güzel projeleri dinledim, çok sevindim. Gelecekte farklı bir Bozüyük göreceğiz, çalışmalarında başarılar diliyorum” sözlerini kullandı.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı’nın da bulunduğu ziyaret, günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu.



