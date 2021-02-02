Baklabostan Tabiat Parkı yatırımlarında son aşamaya gelindi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ile birlikte kurum denetimleri kapsamında ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Gürel, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek Şube Müdürü Ahmet Işık’tan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parkların teşkilat yapısı ve personel durumu hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan Şube Müdürü Işık, uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri ile alanlarının korumasının gerçekleştirildiğini, ülke genelinde, 15 Bölge Müdürlüğü, 81 İl Şube Müdürlüğü, 10 Milli Park Müdürlüğü, 159 Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü şeklinde teşkilat yapısının bulunduğunu ifade etti.

Karabük’e bağlı korunan alanların toplamının 281 bin 689 dekar olduğunu belirten Işık, “Bu alanın ilimiz topraklarının yüzde 6,86’sı olarak gerçekleşiyor. Bu alanın içinde 2 tabiat parkı, 3 yaban hayatı geliştirme sahası, 2 tabiatı koruma alanı, 1 tabiat anıtı ve 17 avlak sahası bulunuyor” dedi.

Tabiat parkları ile ilgili bilgiler veren Işık, kamuoyu tarafından gündeme gelen Baklabostan Tabiat Parkı ile ilgili olarak orman, akarsu ve ekosistem olarak ana kaynak değerinin bulunduğunu, 2017 yılında tabiat parkı olarak ilan edildiğini kaydetti.

Şube Müdürlüğü olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerden olan Avcı Eğitimleri kapsamında 2020 yılında 76 kişiye eğitim verilerek Avcılık Sertifikası verildiğini, ayrıca 2020 yılında 276 avcının denetlendiğini, yapılan çalışmalar ile 759 avcının belgelendiğini, 61 kişiye de idari para cezası kesildiğini, bu cezaların toplam tutarının 137.039 TL olduğunu ifade etti.

Kesilen yaban hayvanı tazminat miktarının 15 bin 645 TL olduğunu ifade eden Işık, 2020 yılında 38 adet yerli ve yabancı avcının geldiğini 37 bin 750 TL gelir elde edildiğini, bu gelirin 20 bin 760 TL’sinin köylere aktarılan miktar olduğunu açıkladı.

Işık, 750 adet keklik ve sülünün doğaya bırakıldığını ve doğaya 4 bin 100 kilogram yem bıraktıklarını söyledi.

Karabük ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çalışmalarının tamamlandığını ve izleme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Işık, “Projenin tamamlanması ile 990 bitki, 160 kuş, 56 memeli, 17 sürüngen, 7 amfibi, 15 balık, 480 tohumsuz, 544 omurgasız hayvan türü tespit edildi” diye konuştu.

Baklabostan Tabiat Parkı Peyzaj Uygulama Planının yapım işinin tamamlandığını aktaran Şube Müdürü Işık, “Doğa eğitim merkezi, idare ve ziyaretçi merkezleri, giriş kontrol ünitesi, çevre düzenleme, seyir terası, gözetleme kulesi, kır evleri gibi komplekslerin yapımları devam ediyor.

Tabiat parkı çevre düzenlemeleri için 199 bin 420 TL yatırım yapıldı. Sırçalı yaban hayatı geliştirme sahasında 70 bin TL manzara seyir terası gerçekleştirildi. 2017 Yılında Sarı ihale ile başlayan Kavaklı ve Çitdere Tabiatı Koruma Alanları Yönetim Planı Yapım işi 2019 yılı sonunda 65 bin 206 TL harcama yapılarak tamamlanırken toplam maliyet 218 bin 149 TL’dir” ifadelerine yer verdi.

Verdiği bilgiler için Şube Müdürü Ahmet Işık’a teşekkür eden Vali Fuat Gürel kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.



