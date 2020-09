BAKOM afetlerde koordinasyonu sağlayacak

Vali Şıldak: “Afetlerde koordinasyon çok önemli”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise tüm itfaiyecilerin haftasını kutlayarak, “İçinde bulunduğumuz hafta anlamlı bir hafta. Onlar gerçekten ateşle, her türlü felaketle, tabi afetle mücadele eden her zaman gözümüzün zor günlerde aradığı insanlarımız, itfaiyecilerimiz. İtfaiyecilerimizin bu anlamlı haftasında kutluyorum. Bütün itfaiyecilerimize Yüce Allah’tan yardım, destek istiyoruz. Onlar hep zor günlerin insanları. Hepimizin tereddütle yaklaştığımız vakalara çok hızlı bir şekilde müdahale eden bir teşkilatımız. Burada da Büyükşehir Belediyemizin itfaiye teşkilatı yaklaşık 3 ayı aşkın bir zamandır yaptığım gözlemle şunu ifade etmek isterim; çok tatmin edici düzeyin üzerinde bir yapılanma ve tecrübeye sahip. Her şeyden önce yine tecrübeli bir daire başkanımızın idaresinde başarılı görevler idare ediyorlar, koordinasyon görevini son derece katılım sağlayarak, destekleyerek bütün birimlerimizi en etkin şekilde müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. Orman yangınlarımızda bizzat gözlemledik; etkili, hızlı ve olması gerektiği gibi müdahale yapılıyor. Afetlerde en önemli şey zaman mefhumu, hızlı hareket etmektir. İkinci en önemli husus ise koordinasyon içinde hareket etmektir. Biri bir tarafa çekip, bir başka kurum başka bir şey yaptığında orada başarı yerine birbirini engelleme bile söz konusu olabilir. İlimizde de malum deprem kuşağı üzerindeyiz. En başta aklımıza deprem geliyor ama pek çok felaketi her an yaşayabiliyoruz. Bu bir gün yangın, başka bir gün su baskını, taşkın olabiliyor. Her şeye hazırlıklı olmak durumundayız. Hükümetimizin bilhassa İçişleri Bakanlığımızın AFAD Başkanlığı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar, attığı adımlar artık dünya ölçeğinde başarı getiriyor. Elazığ, Malatya depremini yaşadık. Hatırlayacaksınız bir enkazın başında yüzlerce kurtarma ekibi personeli vardı. Bu gurur verici bir şey. Her teşkilat oraya koşmuş, her birim vazifesini, sorumluluğunu üstlenmiş ama hiçbir dağınık görüntü yok, herkes üniformasıyla, iş kıyafetiyle ve büyük ahenk içinde o çalışmaları sürdürdüler. Son döneme gelecek olursak bir pandemi süreci içerisindeyiz. Bu konuda da Sayın İçişleri Bakanımızın bir tespiti var; Pandemiyle ilgili yapılan bu mücadele kapsamındaki ortak çalışmalar bizim afetlere müdahale kapasitemizi ülke olarak çok geliştirdi. Yani birden çok kurum bir arada bulunup ortak bir çalışmayı fevkalade, üstün bir başarıyla yürüttü. İnsanlarımızın gönlünde de taht kurdu. Burada da yine itfaiye teşkilatlarımız, belediyelerimiz personel ve araç katkılarıyla koordinasyona gösterdikleri son derece uyumlu yaklaşımla ülkemizin medarı iftiharı oldular. Bugün açılışını yaptığımız ve ilimizin afet koordinasyon kapasitesine önemli katkı sunacak bu hizmetin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz açılışa katılanlara afet koordinasyon merkezi hakkında bilgiler verdi.