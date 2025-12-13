SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray transferde gözünü kararttı, hedefte dünya devi var! Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı yönetimin Ademola Lookman yerine Mohamed Salah'a yöneldiğini iddia etti. Çelikler'in "35 Milyon Euro" detayı ve Galatasaray'ın bu transferdeki kararlılığı camiayı heyecanlandırdı. İşte Aslan'ın Salah planı...

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"
Emre Şen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için dünya çapında bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Transfer kulislerini hareketlendiren iddia ise ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'den geldi. Çelikler, sarı-kırmızılı yönetimin rotayı İtalyan ekibi Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman'dan, Liverpool efsanesi Mohamed Salah'a çevirdiğini öne sürdü.

Mynet Anket Mohamed Salah, Galatasaray forması giyecek mi?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, neden olmasın?
Hayır, kesinlikle olmaz.
Bu anket 23 saat 39 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

"35 MİLYON EURO'YU SALAH'A VERECEĞİM DİYOR"

Galatasaray da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!" 1

Galatasaray yönetiminin transfer stratejisi hakkında çarpıcı bilgiler veren Serdar Ali Çelikler, yönetimin bakış açısını şu sözlerle aktardı:

"Galatasaray, '35 milyon Euro civarını Lookman’a vereceğime Salah’a vereyim' diyor. Bu mantıkla hareket ediyorlar."

İlginizi Çekebilir

Süper Lig tarihinin en çılgın transferi! Galatasaray Mohamed Salah için gemileri yaktı

Süper Lig tarihinin en çılgın transferi! Galatasaray Mohamed Salah için gemileri yaktı

 Liverpool'da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileşti

Liverpool'da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileşti

 İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Salah Liverpool'a resti çekti, ortalık karıştı

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Salah Liverpool'a resti çekti, ortalık karıştı

 Galatasaray'dan Salah bombası! İspanyollar duyurdu

Galatasaray'dan Salah bombası! İspanyollar duyurdu

"GALATASARAY ÇOK İSTEKLİ"

Galatasaray da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!" 2

Mısırlı dünya yıldızının transferinin zor olduğunu ancak Galatasaray'ın bu konuda çok ciddi olduğunu vurgulayan Çelikler, "Bu transferde Galatasaray çok istekli" diyerek sarı-kırmızılıların Salah için tüm şartları zorlayacağının sinyalini verdi.

Lookman gibi genç ve potansiyelli bir isim yerine, dünya futbolunun marka değeri en yüksek oyuncularından biri olan Salah'a bütçe ayrılması fikri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
1 - 4
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi!Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi!
Galatasaray'da tarihi gece! Icardi, zirvedeki Hagi'yi yakaladıGalatasaray'da tarihi gece! Icardi, zirvedeki Hagi'yi yakaladı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Liverpool galatasaray mohamed salah salah Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.