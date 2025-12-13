Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için dünya çapında bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Transfer kulislerini hareketlendiren iddia ise ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'den geldi. Çelikler, sarı-kırmızılı yönetimin rotayı İtalyan ekibi Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman'dan, Liverpool efsanesi Mohamed Salah'a çevirdiğini öne sürdü.

"35 MİLYON EURO'YU SALAH'A VERECEĞİM DİYOR"

Galatasaray yönetiminin transfer stratejisi hakkında çarpıcı bilgiler veren Serdar Ali Çelikler, yönetimin bakış açısını şu sözlerle aktardı:

"Galatasaray, '35 milyon Euro civarını Lookman’a vereceğime Salah’a vereyim' diyor. Bu mantıkla hareket ediyorlar."

"GALATASARAY ÇOK İSTEKLİ"

Mısırlı dünya yıldızının transferinin zor olduğunu ancak Galatasaray'ın bu konuda çok ciddi olduğunu vurgulayan Çelikler, "Bu transferde Galatasaray çok istekli" diyerek sarı-kırmızılıların Salah için tüm şartları zorlayacağının sinyalini verdi.

Lookman gibi genç ve potansiyelli bir isim yerine, dünya futbolunun marka değeri en yüksek oyuncularından biri olan Salah'a bütçe ayrılması fikri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.