YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Baksan’da atık temizleme çalışması

Baksan’da atık temizleme çalışması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.05.2020 16:48 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Baksan Sanayi Sitesi’ndeki atıkların temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi, Baksan Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Baksan’da atık temizleme çalışması

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Baksan Sanayi Sitesi’ndeki atıkların temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, Baksan Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, bölgedeki atıkların temizlenmesi için hummalı şekilde çalışıyor. İş makineleri ile yapılan temizlikte atıklar, kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşınıyor. Baksan Sanayi Sitesi esnafları da gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor. Belediye yetkilileri de atık temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Baksan’da atık temizleme çalışması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Deneme amaçlı ekilmişti, çiftçilerin yüzünü güldürdü

Deneme amaçlı ekilmişti, çiftçilerin yüzünü güldürdü

Büyükşehir “Evdekal espor turnuvası” ile espor severleri buluşturuyor

Büyükşehir “Evdekal espor turnuvası” ile espor severleri buluşturuyor

Tarsus’ta trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Tarsus’ta trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde’de bahçelere Akdeniz Sineği tuzağı dağıtıldı

Niğde’de bahçelere Akdeniz Sineği tuzağı dağıtıldı

Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
03:55
Sabah
05:37
Öğle
12:59
İkindi
16:52
Akşam
20:12
Yatsı
21:47

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Kural Eczanesi
Tepebasi
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Kabasakal Eczanesi
Tepebasi
Sivrihisar Eczanesi
Odunpazari
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.