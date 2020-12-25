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Baktır ailesinin acı günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 15:51 | Son Güncelleme

Hasçelik Grup ortakları Ali Baktır, Necmettin Baktır ve Zafer Baktır’ın babası Hacı Şükrü Baktır korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.83 yaşındaki Hacı Şükrü Baktır, bir süre önce korona virüs nedeni ile tedavi altına alındı.

Hasçelik Grup ortakları Ali Baktır, Necmettin Baktır ve Zafer Baktır’ın babası Hacı Şükrü Baktır korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
83 yaşındaki Hacı Şükrü Baktır, bir süre önce korona virüs nedeni ile tedavi altına alındı. Tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düşen Baktır hayatını kaybetti. Hacı Şükrü Baktır’ın Hacılar Cami Kebir’deki cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve yakınları katıldı. Baktır’ın cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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