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  4. Bakü katliamının 30’uncu yılı anıldı

Bakü katliamının 30’uncu yılı anıldı

BURSA HABERLERİ  | 20.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kızıl ordunun 1990 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaptığı katliam 30.

Kızıl ordunun 1990 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaptığı katliam 30. yılında Bursa’da anıldı.
Bursa’da yaşayan Azerîler, Ördekli Kültür Merkezinde, katliamın 30. yılı münasebetiyle basın toplantısı düzenledi. Kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrinde, 19 Ocak 1990 tarihinde kızıl ordu tarafından yapılan katliamın 30. yılında, o gün yaşanan korkunç hadiseler anlatıldı. Toplantıya çok sayıda davetli katıldı.
Prof. Dr. Tayyar Arı, ’’Biliyorsunuz, 1990’da Azerbaycan Türkleri, Rusya’nın ve Ermenilerin Karabağ’da yapmış oldukları zulme karşı protesto gösterileri düzenlenmeye başlamışlardı. 17 Ocakta yüz binlerce insan Bakü’de meydanları doldurdu. Maalesef 19 Ocak gecesi Rus tankları 26 bin destek gücüyle Bakü’de yüzlerce insanı katletti. Misli görülmemiş bir katliam gerçekleşti. Buna rağmen, ertesi gün bir milyonu aşkın insan Bakü’de yaşananları protesto etti. Bu, aynı zamanda Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesini ateşleyen ve Sovyetler Birliğinin dağılmasını da gündeme getiren bir başlangıçtı. Aslında Bakü’de Ruslar sadece Azerbaycanlıları öldürmemişlerdi. Ruslar, Sovyetler Birliğini de öldürmüşlerdi. Çünkü bu kurşun Sovyetler Birliği’ne de sıkılmış kurşundu. Dolayısıyla çok pahalıya patladı ve Soyetler Birliğinin dağılmasını hızlandırdı. Kısa sürede Sovyetler Birliğine bağlı ülkeler peş peşe bağımsızlıklarını ilan etti. Azerbaycan da 1991 yılı Ağustosunda bağımsızlığını ilan etti. İlk tanıyan ülkeler arasında Türkiye vardı. Bu demektir ki, katliamlar ve zulümler Türklerin bağımsızlık mücaadelerini durduramaz. Çünkü Türk milleti işgale razı olmayan bir millettir. Boyunduruk altına alınamaz. Bu, Azerbaycan’da olduğu gibi, 15 Temmuzda da görüldü, Çanakkale’de de görüldü, Kıbrıs’ta da görüldü. Hiçbir zaman Türk milletini esaret altına almak, ülkesini işgal etmek mümkün değil" dedi.

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