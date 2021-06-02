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Bal arısının çalışmaması çilekte iriliğe ve şekil bozukluğuna neden oluyor

02.06.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Kafkas: - "Bazı tüketicilerin, iri çilek gördükleri zaman, 'Bu meyvelerde hormon mu var?' şeklinde kafalarında soru işaretleri oluşabiliyor. Halbuki çileklerde hiçbir şekilde hormon yok"

Yılın her mevsimi market ve pazarlarda tüketiciye sunulan bazı çileklerdeki irilik ve şekil bozukluklarının, hormon nedeniyle değil, soğuk havalarda bal arılarının çalışmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği'nin davetlisi olarak ilçeye gelen Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Kafkas, Osmanlı çileği fide üretim merkezinde incelemelerde bulundu.

Kafkas, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar ve marketlerde her mevsim çilek bulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Tüketicilerde çilekte hormon kullanıldığı şeklinde yanlış bir algı olduğuna dikkati çeken Kafkas, "Özellikle bazı tüketicilerin, iri çilek gördükleri zaman, 'Bu meyvelerde hormon mu var?' şeklinde kafalarında soru işaretleri oluşabiliyor. Halbuki çileklerde hiçbir şekilde hormon kullanılmaz." diye konuştu.

Prof. Dr. Kafkas, "Çilekte bazen kış aylarında havalar soğuk olduğu için bal arıları çalışmıyor, çalışmadığı için de şekli bozuk meyveler oluşuyor. Çok iyi bir tozlanma ve döllenme gerçekleşemediği için kedi yüzü şeklinde olan şekli bozuk meyveler oluşuyor. İnsanlar bunu hormon olarak değerlendirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Üreticinin verimli ürün elde etmek için çabaladığını vurgulayan Kafkas, Tarım ve Orman Bakanlığının da ilaçlamalarla ilgili önemli çalışmalar yaparak üreticileri bilgilendirdiğini kaydetti.

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