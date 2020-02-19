YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Bal aromalı şuruba yasak kararı arıcıları sevindirdi

Bal aromalı şuruba yasak kararı arıcıları sevindirdi

ORDU HABERLERİ  | 19.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çiftçi: - "Bu kararla birlikte arıcılarımızın kazançlarının artacağına inanıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığının aromalı bal ürünlerinin üretimini yasaklama kararı, arıcıları memnun etti.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm birliklerin uzun süredir bu konuda çalışma yaptığını söyledi.

Bakanlığın yaptığı düzenlemeyle aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretiminin yasaklandığını hatırlatan Çiftçi, kararın kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Bu sayede artık arıcıların emeklerinin çalınamayacağını dile getiren Çiftçi, kararın sektörün geleceği açısından da umut verici olduğunu ifade etti.

Çiftçi, "Alınan bu kararla birlikte arıcılarımızın kazançlarının artacağına inanıyoruz. Emek hırsızları bu kararla birlikte devreden çıkmış olacak." dedi.

Akın Çiftçi, tüketicilerden, bal alırken üzerinde ne yazdığına dikkat etmelerini istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bal Ordu Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi şurup

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişatı durduramıyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişatı durduramıyor

Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı

Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı

Ordu Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:47
İkindi
15:44
Akşam
18:13
Yatsı
19:33

Ordu Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Demirtaş Eczanesi
Altinordu
Ergül Eczanesi
Altinordu
Serdaroğlu Eczanesi
Altinordu
Çalışkan Eczanesi
Fatsa
Koç Eczanesi
Fatsa
Dokuz Eylül Eczanesi
Unye
Yasemin Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elektrik prizi yangına neden oldu

Elektrik prizi yangına neden oldu

Fatsa’da karla mücadele

Fatsa’da karla mücadele

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.