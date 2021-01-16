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BAL-GÖÇ 36 yılı geride bıraktı

16.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) 36’ıncı kuruluş yılını kutluyor.Balkanlar’da yaşayan Türk ve Müslümanlara karşı uygulanan asimilasyon sürecinde çok sayıda kişi ölüm kamplarına ve sürgünlere gönderilirken, yüzbinlerce kişi ise Türkiye’ye göç etmeye zorlandı.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) 36’ıncı kuruluş yılını kutluyor.
Balkanlar’da yaşayan Türk ve Müslümanlara karşı uygulanan asimilasyon sürecinde çok sayıda kişi ölüm kamplarına ve sürgünlere gönderilirken, yüzbinlerce kişi ise Türkiye’ye göç etmeye zorlandı. Bulgaristan’da Türklere yapılan zulmün ortadan kaldırılması ve orada yaşayan vatandaşların daha iyi bir hayat bir sürebilmesi amacıyla 1985 yılında Mümin Gençoğlu tarafından Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) kuruldu.
BAL-GÖÇ’ün faaliyetleri neticesinde Balkanlar’da yaşanan zulüm, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İslam Konferansı Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası platformlarda yer aldı. Bugün 36’ıncı yaşını kutlayan BAL-GÖÇ, Türk ve Müslümanların bir daha böyle bir zulme uğramaması için çalışmalarına devam ediyor.

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