Bal ormanı için 156 bin fidan toprakla buluşacak

Arıcılık ve bal üretimin arttırılması amacıyla hayata geçirilen bal ormanı projesi kapsamında 46 farklı bitki türünde 156 bin fidan toprakla buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde kurulan Yahşiler Bal Ormanı projesi kapsamında oluşturulacak tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı. Denizli’de arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretim kalitesinin artırılması amacıyla 861.700 metrekare alanda kurulacak bal ormanı için imzalanan protokolün ardından çalışmalar hız kazandı. İlk olarak Tavas ilçesinin Yahşiler Mahallesi’nde belirlenen bal ormanı alanında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından tesviye ve düzenleme çalışması ile bölgeye ulaşımı sağlayacak yolun yapımı tamamlandı. Daha sonra bir yandan 861 bin 700 metrekare alanın tel örgülerle çevrilmesi yapılırken, diğer yandan ise tıbbi aromatik bitki bahçesi için fidan dikimine başlandı. Lavanta, yalancı akasya, adaçayı, biberiye, kekik, kuşburnu, leylak, erguvan, hayıt, alıç, çakal eriği, iğde, badem ve ahlat gibi 46 çeşit bitki türü olmak üzere yaklaşık 156 bin fidan toprakla buluşacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi bal ormanına ayrıca üreticiler için oturma alanları, kovan sehpası, yapay su havuzları, ahşap kulübe ve bal sağma ünitesi yapacak.