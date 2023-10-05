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Bal ormanlarının sayısı 752’ye ulaştı

05.10.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 90 bin 657 hektar alanda 963 bin 43 koloni kapasiteli 752 bal ormanı kurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgilere göre, bal üretimi noktasında dünyada önemli bir konumda bulunan Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 raporuna göre 8 milyon 734 bin 938 kovan bulunuyor. 2022 yılında 118 bin 297 ton bal üretilen kovanların varlığının artırılarak bal üretiminin daha da artması planlanıyor.

BUGÜNE KADAR 752 BAL ORMANI KURULDU

Arıcıların desteklendiği ve ülke ekonomisine katkı sağladığı bal ormanları sayısında da önceki yıllara göre artış yaşandı. Geçmişten 2023 yılının eylül ayının sonuna kadar 90 bin 657 hektar alanda 963 bin 43 koloni kapasiteli 752 bal ormanı kuruluşu gerçekleştirildi. Yıl sonu hedefi ise 794 olarak açıklandı.
Geçtiğimiz yılın 118 bin 297 olan bal üretim miktarının yüzde 85’i ormanlar ve benzer alanlardan elde edildi. Bal üretiminin yaklaşık yüzde 25’i çam balı şeklinde doğrudan basralı sahalardan elde edildi.

BAL ORMANLARINA VERİMİN ARTIŞI İÇİN ÇEŞİTLİ TÜRLER EKİLDİ

Kızılçam, kestane, ıhlamur, akasya, orman gülü, ahlat gibi orman ağaçları ve özellikle orman örtüsünün baskın olmadığı alanlarda orman altı tabakayı zenginleştirmek için kekik, arı otu, korunga, üçgül, fiğ, püren, ada çayı, karabaş, nane, biberiye gibi nektar verimi yüksek ve bölgeye uyumlu bitkilerin ekimine öncelik verildi. Böylece bal ormanlarından alınacak verimin artması planlandı.

EN FAZLA BAL ORMANI MERSİN’E TESİS EDİLDİ

Orman Genel Müdürlüğünce en fazla bal ormanı tesis edilen illerin başında 36 bal ormanıyla Mersin geliyor. Antalya’da ve Kütahya’da 25, Çanakkale ve İzmir’de 24, Adana ve Afyonkarahisar’da 20, Konya’da 19, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Isparta’da da 18 bal ormanı bulunuyor.

BAL ORMANINDA HEDEF 850

Bakanlık tarafından hazırlanarak Orman Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan ’2018-2023 Yılları 2. Bal Ormanı Eylem Planı’ çerçevesindeki çalışmalarla 2023 yılı sonuna kadar 60 bal ormanı kurulması, 2024 yılında ise toplam sayının 850’ye ulaşması hedefleniyor.

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