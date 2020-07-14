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Balaban içmelerinde otel yapılacak

MALATYA HABERLERİ  | 14.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, yapılan 3.

Balaban içmelerinde otel yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, yapılan 3. birleşimle tamamlandı. 3. birleşim, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
MASKİ Konferans Salonunda düzenlenen Temmuz ayı son birleşiminde önce mazeret bildirimleri okunarak oylandı. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis toplantısında, gündem maddeleri arasında yer alan çeşitli imar konuları, İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda kabul edildi. Bazı imar konuları ise yine İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda ertelendi.
Balaban İçmelerinde otel yapılacak
Gündem maddeleri arasında yer alan Darende İlçesi Belediyesi’nin Balaban İçmeleri’nde otel yapımı ile ilgili imar değişikliği talebi de kabul edildi. Karar doğrultusunda Balaban İçmelerinde Darende Belediyesi tarafından 6 katlı bir otel yapılacak.
Ağustos Ayı Toplantısı
Yaptığı 3.birleşimle Temmuz ayı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Toplantısının ilk birleşimini 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılmasını kararlaştırdı.

Balaban içmelerinde otel yapılacak

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Malatya Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
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İkindi
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Akşam
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Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aslı Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Büşra Tan Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
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