Balaban Mesire Alanı, gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi, Balaban Mesire Alanı’ndaki inşaat çalışmalarında yarıya ulaştı. Toplam 47 bin 990 metrekare alan üzerinde planlanan mesire alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçeye kazandıracağı sosyal donatı alanları ile vatandaşların şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak doğayla bütünleşeceği, spor yapabileceği ve vakit geçirebileceği mesire alanları oluşturuyor. Şehrin çehresini değiştirecek çalışmalarıyla ilçenin marka değerini yükseltecek sosyal donatı alanlarına yenilerini eklemeye hazırlanan Yıldırım Belediyesi, Balaban Mesire Alanı ile piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası ile vatandaşların yeşille kucaklaşmasına imkan tanıyacak. Yapılan fiziki yatırımların arasında Yıldırım’a ilçe sakinlerinin nefes alacağı sosyal yaşam alanları kazandırdıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın ve Bursa’nın yeşil hüviyeti içerisinde doğal güzellikleriyle bilinen sosyal alanları bir bir hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri Balaban Mahallesi’nde 47 bin 990 metrekare alanda oluşturduğumuz Balaban Mesire Alanıdır. Erikli ve 75. Yıl Mahallelerimizin hemen üzerinde bulunan, trafik gürültüsünün olmadığı, yeşilin her tonuyla bezeli Balaban Mahallemizdeki mesire alanı tamamlandığında hemşehrilerimizin nefes alacakları, yaşamın stresinden uzaklaşacakları ve çocuklarımızın eve hapsolmadan doyasıya oynayabileceği bir alan olacak” diye konuştu.

Yapımı hızla süren Balaban Mesire Alanı’nın özellikle yaz aylarında yaşlıların, ailelerin ve çocukların dinlenme mekanı haline geleceğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Bünyesindeki piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası ile Bursalıların hizmetine alternatif bir sosyalleşme bölgesi sunacağız. Mesire alanımızdaki oyun grupları ile geleceğimizin teminatı olan yavrularımız ekranlarla değil akranları ile buluşacak. Ailelerin ise stres atarak gününü keyifle geçirecekleri bir mesire alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

