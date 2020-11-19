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Balamir Gündoğdu, Gebze’deki projeleri yakından takip ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.11.2020 13:33 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze bölgesindeki projeleri yerinde inceledi.Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerine birçok yatırım gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu projeleri hızla ilerliyor.

Balamir Gündoğdu, Gebze’deki projeleri yakından takip ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze bölgesindeki projeleri yerinde inceledi.
Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerine birçok yatırım gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu projeleri hızla ilerliyor. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Gebze bölgesindeki bu projeleri yakından takip ediyor.B Bu kapsamda Darıca sahil parkındaki otopark ve yol çalışması, Darıca Cengiz Topel ve Gebze ilçesi ile Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki trafik yoğunluğunu azaltacak olan yan yollar projelerini yerinde inceleyen Gündoğdu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Balamir Gündoğdu, Gebze’deki projeleri yakından takip ediyor

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