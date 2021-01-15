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Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Mimarlar Odası’na anlatıldı

15.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balbey Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Yenileme Projesi, Antalya Mimarlar Odası’na anlatıldı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent doğrultusunda en önem verdiği projelerin başında gelen Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında gelinen son nokta Antalya Mimarlar Odası üyelerine ve mimarlara anlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balbey Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Yenileme Projesi, Antalya Mimarlar Odası’na anlatıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent doğrultusunda en önem verdiği projelerin başında gelen Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında gelinen son nokta Antalya Mimarlar Odası üyelerine ve mimarlara anlatıldı. Teknik içerikli toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Alper Gökçay, ANTEPE Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, Kent Estetiği Daire Başkanı Barış Soykam, İmar Şube Müdürü Tuncay Kaya, Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Ali Serdar Akyurt, 2. Başkan Hakime Yılmaz ve Mimarlar Odası Yönetim Kurul Üyesi Alper Erden Engiz ve mimarlar katıldı.
Proje sunumu yapıldı
Toplantıda Başkan Danışmanı Şehir Plancısı Alper Gökçay bir sunum gerçekleştirerek hazırlanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bilgi verdi. Gökçay, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi ANTEPE İnşaat A.Ş. tarafından yürütülen Balbey Mahallesi’nde uygulanacak kentsel yenileme projesi ile ilgili teknik bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları Antalya Mimarlar Odası üyeleri ve mimarlar ile paylaşan Gökçay, projenin her aşamasının Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetildiğini söyledi.
Gökçay, Başkan Böcek’in talimatları doğrultusunda projenin bu yıl içerisinde başlamasının hedeflendiğini belirterek, “Balbey Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili kentsel tasarım çalışmalarımız sürüyor. Bu noktada Antalya Mimarlar Odası’nın görüş ve önerilerini almak bizler için son derece önemli ve değerli. Toplantıda ortaya çıkacak görüş ve fikirlerin bizlere son derece önemli katkısı olacağına inanıyoruz” dedi.

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