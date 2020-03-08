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Balcı: “Taciz ve istismarın ortadan kaldırılması için ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle çalışıyoruz”

SAMSUN HABERLERİ  | 08.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, kadınlara karşı her türlü şiddetin, töre ve namus cinayetlerinin, taciz ve istismarın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların, “kadına yönelik şiddete sıfır tolerans” ilkesiyle sürdürüldüğünü ifade eti.Samsun Valiliği öncülüğünde, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer çok sayıda kurum ve kuruluşun bir arada yürüttüğü bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlik programı, Atatürk Anıtına çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, kadınlara karşı her türlü şiddetin, töre ve namus cinayetlerinin, taciz ve istismarın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların, “kadına yönelik şiddete sıfır tolerans” ilkesiyle sürdürüldüğünü ifade eti.
Samsun Valiliği öncülüğünde, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer çok sayıda kurum ve kuruluşun bir arada yürüttüğü bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlik programı, Atatürk Anıtına çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.
Törende konuşan Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, “Hayatın her alanında, sevgiyi, fedakarlığı, hoşgörüyü ve duyarlılığı temsil eden kadınlar, huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun temel taşlarıdır. Kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta hak ettikleri konuma yükselmeleri ve geleceğe güvenle bakmaları ise yetiştirdikleri nesillerin mutluluğunun ve başarılarının en temel şartıdır. Kadın hak ve özgürlüklerindeki ilerlemeler, kadınlarımızı toplumsal yaşamda hak ettikleri konuma taşımaya devam etmekte olup, bu mücadele, demokrasinin ve insan haklarının gelişmesine de büyük katkıda bulunmaktadır. Kadınlarımızın siyasi alan başta olmak üzere, sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, kısacası toplumsal yaşamın tüm alanlarında erkeklerle eşit haklara sahip olması ve bu hakların pozitif ayrımcılıkla zenginleştirilmesi de kadınlarımıza verdiğimiz değerin bir diğer ifadesidir” dedi.

“Taciz ve istismarın ortadan kaldırılması için ‘Sıfır Tolerans’ ilkesiyle çalışıyoruz”
Kadına yönelik şiddet konusuna da değinen Balcı, şunları söyledi:
“Kadınlara karşı her türlü şiddetin, töre ve namus cinayetlerinin, taciz ve istismarın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, ’kadına yönelik şiddete sıfır tolerans’ ilkesiyle sürdürülüyor. Bu özel günde, kadınların toplumun her alanına tam ve eşit imkanlarla katılımları idealine olan inancımı vurguluyor, bu vesileyle Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”
Samsun’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları anma töreni, sergi, panel ve gala yemeği ile gün boyu devam edecek.

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