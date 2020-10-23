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Balcıoğlu: "Yatırım alanları sorununun çözümü için girişimlerimiz sürüyor"

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.10.2020 15:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, ildeki yatırım alanları sorununun çözümü ve uçak seferleri konusunda düzenli uçuşların sağlanması adına girişimlerin devam ettiğini söyledi.İnşaat ve bağlı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ‘İnşaat Sektörü Ortak Akıl Toplantısı’nda bir araya geldi.

Balcıoğlu: "Yatırım alanları sorununun çözümü için girişimlerimiz sürüyor"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, ildeki yatırım alanları sorununun çözümü ve uçak seferleri konusunda düzenli uçuşların sağlanması adına girişimlerin devam ettiğini söyledi.
İnşaat ve bağlı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ‘İnşaat Sektörü Ortak Akıl Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı yapı sanayi, bina yapım ve teknik hizmetler, bayındırlık ve teknik hizmetler, inşaat malzemeleri ticareti, mühendislik mimarlık faaliyetleri sektörlerinin mevcut durumu ve öncelikli sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Toprak, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Utlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen ve çok sayıda sanayici, tüccar ve iş adamı katıldı.
KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, pandemi ile birlikte hiç bilmedikleri, tanımadıkları bir hayatın içine girdiklerini belirterek, "Şimdi yeni normal diye adlandırılan bir dönem yaşıyoruz. Bu da bir sürü sıkıntıyı beraberinde getirdi. Bu sıkıntıları zaman zaman kendi gücümüzle bertaraf edebiliyoruz. İlimizde hem sanayi hem de inşaat sektörünü yakından ilgilendiren yatırım alanları sorununun çözümü ve bunun yanında uçak seferleri konusunda düzenli uçuşların sağlanması adına girişimlerimiz devam ediyor. Bu iki konu bizim için öncelikli. Bugün de inşaat ile ilgili beş grubu toplayıp sizlerin isteklerini ve sektör için neler yapılabileceğini konuşmak için bu toplantıyı yapıyoruz” dedi.

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