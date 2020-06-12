YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Balçova’da atık ilaçlar çevreye zarar vermeyecek

Balçova’da atık ilaçlar çevreye zarar vermeyecek

İZMİR HABERLERİ  | 12.06.2020 11:59 | Son Güncelleme

Balçova Belediyesi ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan uygulamayla, Balçova’daki atık ilaçlar toplanarak çevreye zarar vermeden imha edilecek.Çevreye ve doğada yaşayan canlılara büyük zarar veren atık ilaçların uygun şekilde toplanması ve imha edilmesi için kampanya başlatıldı.

Balçova’da atık ilaçlar çevreye zarar vermeyecek

Balçova Belediyesi ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan uygulamayla, Balçova’daki atık ilaçlar toplanarak çevreye zarar vermeden imha edilecek.
Çevreye ve doğada yaşayan canlılara büyük zarar veren atık ilaçların uygun şekilde toplanması ve imha edilmesi için kampanya başlatıldı. Balçova Belediyesi ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) girişimleri ile başlatılan kampanyayla, Balçova’daki 32 eczaneye atık ilaç toplama kutuları bırakıldı. Evinde tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaç bulunan vatandaşlar, eczanelerin görünür yerlerine bırakılan kutulara bu atıkları atabilecek.
Atık ilaçların halk sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Bu kampanya ile çevreyi tehdit eden atık ilaçları toplamak için çalışma başlattık; ancak çalışmayı başlatmaktan çok vatandaşlarımızın bu kampanyaya destek olması çok önemli. Balçovalı vatandaşlarımızın da çevre konusunda yaptığımız par çalışmada olduğu gibi atık ilaçların toplanmasında da bizlerle birlikte olacaklarına inanıyorum, Hep birlikte çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakacağız” dedi.

Balçova’da atık ilaçlar çevreye zarar vermeyecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

İzmir Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:43
Yatsı
22:24

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 30 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 30 sığınmacı kurtarıldı

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.