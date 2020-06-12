Balçova’da atık ilaçlar çevreye zarar vermeyecek

Balçova Belediyesi ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan uygulamayla, Balçova’daki atık ilaçlar toplanarak çevreye zarar vermeden imha edilecek.

Çevreye ve doğada yaşayan canlılara büyük zarar veren atık ilaçların uygun şekilde toplanması ve imha edilmesi için kampanya başlatıldı. Balçova Belediyesi ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) girişimleri ile başlatılan kampanyayla, Balçova’daki 32 eczaneye atık ilaç toplama kutuları bırakıldı. Evinde tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaç bulunan vatandaşlar, eczanelerin görünür yerlerine bırakılan kutulara bu atıkları atabilecek.

Atık ilaçların halk sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Bu kampanya ile çevreyi tehdit eden atık ilaçları toplamak için çalışma başlattık; ancak çalışmayı başlatmaktan çok vatandaşlarımızın bu kampanyaya destek olması çok önemli. Balçovalı vatandaşlarımızın da çevre konusunda yaptığımız par çalışmada olduğu gibi atık ilaçların toplanmasında da bizlerle birlikte olacaklarına inanıyorum, Hep birlikte çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakacağız” dedi.



