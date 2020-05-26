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Balçova’da ibadete açılacak camilere toplu temizlik

İZMİR HABERLERİ  | 26.05.2020 12:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Balçova ilçesinde belediye ekipleri, her yıl yaptığı cami temizliği ve bakımlarını bu yılda aksatmadı.

Balçova’da ibadete açılacak camilere toplu temizlik

İzmir’in Balçova ilçesinde belediye ekipleri, her yıl yaptığı cami temizliği ve bakımlarını bu yılda aksatmadı. Korona virüsü salgını nedeniyle toplu ibadete cuma günü açılacak olan tüm camiler temizlenerek dezenfekte edildi.
Balçova Belediyesinin yıllardır aksatmadan yaptığı camilere yönelik bakım ve temizlik, korona virüsü salgını nedeniyle bayramda da devam etti. Normal şartlarda Ramazan ayı öncesi yapılan halıların yıkanması ve diğer bakımlar, salgın nedeniyle camilerin toplu ibadete kapalı olması nedeniyle bayramda yapıldı. İlçedeki tüm cami ve mescitlerin halıları yıkanırken, virüsün etkilerini azaltmak amacıyla dezenfeksiyon işlemi uygulandı.
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Balçova’da yıllardır camilerin temizliğine özel bir önem verildiğini ifade ederek “Halkımızın ibadet yaptığı, huzur bulduğu camilerimiz Bilim Kurulu’nun kararı ile cuma günü toplu ibadete açılacak. Biz de vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile ibadetlerini yapmaları için tüm camilerimizin temizliğini yaptık. Halılar yıkanarak camilerdeki tüm alanların dezenfeksiyonunu gerçekleştirdik" dedi.

Balçova’da ibadete açılacak camilere toplu temizlik

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