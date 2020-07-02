Balçova’da Madımak anması

27 yıl önce Sivas Madımak Otel’de öldürülen 33 yazar ve şair, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova İlçe Örgütü tarafından düzenlenen etkinlik ile anıldı.

1993 yılında Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne katılmak için gittikleri Sivas’ta kaldıkları otelde yakılan 33 yazar ve şair, CHP Balçova İlçe Örgütü tarafından İnciraltı Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinlik ile anıldı. Anma etkinliğine CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşların katıldı. Etkinliğe katılanlar denize kırmızı güller bırakarak Sivas’ta hayatını kaybeden 33 kişiyi andı.

