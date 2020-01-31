YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Balçova’nın yardım malzemeleri Malatya’ya ulaştı

Balçova’nın yardım malzemeleri Malatya’ya ulaştı

İZMİR HABERLERİ  | 31.01.2020 12:29 | Son Güncelleme

Balçova Belediyesi, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen ve artçıları hala devam eden depremde zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı.Elazığ ve Malatya’da 41 vatandaşın ölümüne ve çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden olan depremin ardından tüm Türkiye’den bölgeye destek eli uzandı.

Balçova Belediyesi, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen ve artçıları hala devam eden depremde zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı.
Elazığ ve Malatya’da 41 vatandaşın ölümüne ve çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden olan depremin ardından tüm Türkiye’den bölgeye destek eli uzandı. Balçova Belediyesinin başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeler de bölgeye ulaştı. Balçova’da vatandaşların depremin hemen ardından çok kısa bir sürede topladığı ve içinde battaniye, kıyafet, çocuk bezi olan bir TIR yardım malzemesi Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Balçova Belediyesi Meclis Üyelerinin öncülüğünde Malatya’nın Hekimhan ilçesine ulaştırıldı. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ tarafından karşılanan Balçova Heyetine, depremin ardından yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgi verildi.
“Ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyorum”
Toplanan yardım malzemelerinin vatandaşlara dağıtılmasına da refakat eden Balçova heyeti, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Depremin ardından bBölgedeki kardeşlerimizin bu çetin kış şartlarında yaşadığı zorlukları tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Balçova halkı da bu acıyı paylaşmak ve buradaki vatandaşlarımıza destek olmak için el ele verdi. Ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktıTürkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Sağlıklı yaşam ve kültür bu parkta buluşacak

Sağlıklı yaşam ve kültür bu parkta buluşacak

İzmir Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:30
İkindi
16:14
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yetişkin, CHP Lideri ile buluştu

Başkan Yetişkin, CHP Lideri ile buluştu

Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun sokakları nergis koktu

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.