Balet ve koreograf Tan Sağtürk: "Sanat öyle bir şey ki savaşta bile devam ediyor"

MEHMET KUMCAĞIZ - Devlet Opera ve Balesi koreografı Tan Sağtürk, "Stüdyoda çalışmalarımızı sürdürmeli mi, yoksa evimize çekilip beklememiz mi gerekir? Farklı düşünceler oldu fakat sanat öyle bir şey ki savaşta bile devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda dahi sanat hep vardı." dedi.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) 2020 yılının son prömiyeri "Karışık Hisler" kolaj bale eserinin bir bölümü olan "Amor Stelles"in koreografisi için Samsun'da bulunan Tan Sağtürk, AA muhabirine, sanatın her zaman var olacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının herkesi etkilediğine işaret eden Sağtürk, "Pandemi bizi çok etkiliyor. Niteliğini biz çok bilmiyoruz, doktorlarımız daha iyi bilir ama niceliği bizi çok etkiliyor." ifadesini kullandı

Aralarında bir karar aldıklarını dile getiren Sağtürk, "Stüdyoda çalışmalarımızı sürdürmeli mi, yoksa evimize çekilip beklememiz mi gerekir? Farklı düşünceler oldu fakat sanat öyle bir şey ki savaşta bile devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda dahi sanat hep vardı. Ben çalışmak için Samsun'a geldim. Her şeye rağmen çalışıyorum." diye konuştu.