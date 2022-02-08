"Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı

Amasya’nın Taşova ilçesinde, Bali isimli köpek, hayatını kaybeden sahibi Murat Dönmez'in tabutunun başından ayrılmadı, cenazeyle birlikte mezarlığa kadar gitti.

Taşova ilçesinde gazete dağıtıcılığı yapan ve dün tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk babası 44 yaşındaki Dönmez’in cenazesi, Çarşı Camisi'ne getirildi. Dönmez'in yıllardır yanında olan köpeği Bali de sahibinin tabutunun başında durdu.

Dönmez’in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bali'nin cenaze namazı sırasında arka tarafta durup, cenazeyle beraber mezarlığa kadar gitmesi vatandaşları duygulandırdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz