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Balık adamlar eğitimlerini tamamladı

MALATYA HABERLERİ  | 02.11.2020 16:48 | Son Güncelleme

Malaya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için başlatılan eğitim çalışmalarını tamamladı.

Malaya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için başlatılan eğitim çalışmalarını tamamladı. itfaiye erleri, yangın, kaza ve doğal afetlerden sonra su altında da başarılarını sürdürmek istiyor.
Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, 2010 yılından bu yana itfaiye dalgıçlarının kaynaşması, bilgi ve tecrübenin paylaşılması, olası su kazalarında müşterek faaliyetlerin en sağlıklı ve hızlı bir şekilde organizesi gibi hususlarda daha verimli hizmet vermek amacıyla, Aydın İli Didim Polis Moral Eğitim tesislerinde müşterek eğitimlere katıldı.
Aydın’ın Didim ilçesinde 02 -12 Ekim tarihlerinde düzenlenen / 2020 Güz Dönemi Dalış Eğitim kampına katılan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekibi personeli, 12 günlük kamp eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bu eğitimlerde başta arama kurtarma olmak üzere; dalgalı suda yüzme, akıntılı suda kazazede kurtarma, derin dalış, gece dalışı, kurtarma botu kullanma gibi birçok alanda eğitim ve tatbikatlara katılan personeller, eğitim kampını başarıyla tamamladı.
7/24 halkın hizmetinde olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde olaylara müdahale edebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda günümüz teknolojisine uygun yeni dalış ekipmanlarının alımı gerçekleştirilerek, ekipman bakımından da güçlü bir yapıya kavuşturuldu.

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Denizer Eczanesi
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Doğan Eczanesi
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Karakaş Eczanesi
Merkez
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