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Balık tezgahlarını çiftlik balıkları süslüyor

SİNOP HABERLERİ  | 07.08.2020 15:44 | Son Güncelleme

Sinop’ta balık tezgâhlarını çiftlik balıkları süslüyor.Avlanma yasağının olduğu bu sıcak yaz günlerinde balıkçı tezgâhları çiftlik balıklarına kaldı.

Sinop’ta balık tezgâhlarını çiftlik balıkları süslüyor.
Avlanma yasağının olduğu bu sıcak yaz günlerinde balıkçı tezgâhları çiftlik balıklarına kaldı. Bunaltıcı sıcakların hâkim olduğu Sinop’ta vatandaşların balığı pek tercih etmediğini söyleyen balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Şu anda balık sezonu yasak ve balık satışlarımız ağır. Talep az ve maalesef işler kötü. Zaten, yalnızca havuz balıkları satabiliyoruz. Deniz havuzlarında yetiştirilmiş balıklardır bunlar. Levrek, çupra ve somon var. Somonun kilosu 50 TL. Azar azar da olsa mezgit gelmekte, kilosu 30 TL fakat pahalı diyerek vatandaş tercih etmiyor. Ayrıca Gerze ilçesindeki balık çiftliklerine karşı çıkılmasını yanlış buluyorum. Çünkü orası da olmazsa yiyecek balık kalmayacak tezgahlarda" dedi.

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