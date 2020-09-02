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Balık tutarken gölete düşen genç boğuldu

AYDIN HABERLERİ  | 02.09.2020 00:28 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Yukarı Yakacık Mahallesi’nde balık tutmaya çalışan bir kişi düştüğü sulama göletinde boğuldu.

Balık tutarken gölete düşen genç boğuldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Yukarı Yakacık Mahallesi’nde balık tutmaya çalışan bir kişi düştüğü sulama göletinde boğuldu. Arkadaşlarının gözleri önünde suda kaybolan gencin bulunması için dalgıç ekibi çağrıldı.
Edinilen bilgiye göre Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi’nden Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Yukarı Yakacık Mahallesi’ne üzüm toplamak için arkadaşları ile gelen Birkan Çınarlıdere (23) isimli genç, bugün akşam saatlerinde balık tutmak amacıyla mahalledeki arazilerin sulandığı gölete gitti. Çınarlıdere, balık tutmak amacıyla gölün kenarındayken bir anda sendeleyerek gölete düştüğü iddia edildi. Arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine gölete düşen genç için arama başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle müdahalede bulunamayan vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin dalgıç ekibinin gelmesini beklediği öğrenildi.
10 yıl önce il şampiyonu güreşçi de aynı yerde boğulmuştu
26 Ağustos 2010 yılında aynı gölete arkadaşları ile serinlemeye giren Aydın’da okullar arasında yapılan güreş şampiyonasında grekoromen stilinde il birincisi olduğu belirtilen 16 yaşındaki Gökhan Uslu’da boğulmuş, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden çağrılan dalgıç ekipleri tarafından göletten çıkartılmıştı.

Balık tutarken gölete düşen genç boğuldu

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