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Balık tutmak için açıldığı denizde kalp krizi geçirdi, 20 dakikalık kalp masajıyla yaşama tutundu

İHA İHA
19.01.2024 08:20 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun körfezinde denize açılan amatör balıkçı, kalp krizi geçirmesi üzerine 20 dakika boyunca kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Balık tutmak için açıldığı denizde kalp krizi geçirdi, 20 dakikalık kalp masajıyla yaşama tutundu

Aksaray’dan İskenderun’a iki arkadaşı ile gelen amatör balıkçı Osman Karabıyık (57), tur teknesine binerek balık yakalamak için denize açıldı. Karabıyık, teknede balık tuttuğu esnada aniden kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Karabıyık’ın kalp krizi geçirdiğini fark eden tur teknesi çalışanları, kıyıya dönmek için zamanla yarıştı. Dönüş yolunda Karabıyık’ın kalbi durdu. Kalbi duran Karabıyık’a arkadaşları ve tur teknesi çalışanları 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Karabıyık’a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından teknede yapıldı. Sağlık ekipleri zaman kaybetmeden Karabıyık’ı hastaneye kaldırdı.

İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Karabıyık’ın, anjiyo yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındığını öğrenildi.

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