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Balıkçı teknesinden düşen kayıp balıkçının ailesi de aramalara katıldı

14.12.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta önceki gün balıkçı teknesinden düştüğü bildirilen 38 yaşındaki İbrahim Acar’ı arama çalışmalarına ailesi de katıldı.

Kayıp balıkçıyı hem karadan hem de denizden arama çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak ila Ereğli arasındaki mesafede Kazım Reis isimli tekneden balık avlandığı sırada düştüğü bildirilen 38 yaşındaki İbrahim Acar’ı arama çalışmaları ikinci gününde de devam etti.

Kıyıda ve açıkta devam eden arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı’na bağlı botların yanı sıra helikopter de katıldı.

Denize düşen İbrahim Acar’ın kardeşleri ve eniştesi de Zonguldak’a gelerek kooperatife bağlı teknelerle arama çalışmalarına katıldı.
Kozlu Limanı’ndan tekneyle denize açılan aile arama çalışmalarının sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İbrahim Acar’ın kardeşi Tarık Acar, hem vatandaşların hem de yetkililerin arama çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek şöyle dedi:
“Buraya geldik. Sabah saatlerinden bu yana büyük gemilerle aranıyor. Sahil Güvenlik hem denizden arıyor hem helikopter havadan arıyor. Allah razı olsun. Samsun’dan da ekip gelmiş. Onun da bilgisini aldık. Dalgıçlar da olsun hepsi gelmişler. Bizim fazla da diyecek bir şeyimiz yok. Kardeşlerimle beraber bizde denizde aramaya başladık. Buradaki büyük tekneler de aramalara katılacak. Bir an önce bulacağız. İnşallah ölü veya sağ bir şekilde bulup ağabeyimizi buradan gideceğiz.”

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