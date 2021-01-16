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Balıkçılar hamsi avcılığında kısmi durdurma kararının uzatılmasını olumlu karşıladı

16.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Balıkçılar hamsi avcılığında kısmi durdurma kararının uzatılmasını olumlu karşıladı

Samsun Balık Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Davut Kıyak, hamsi avcılığında kısmi durdurma kararının uzatılmasıyla ilgili, "Hamsinin halen büyük bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olması nedeniyle yasağı doğru buluyoruz." dedi.

Kıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracıyla ticari hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin süreyi 28 Ocak'a kadar uzattığını hatırlattı.

Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Kıyak, "Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz'de sürekli hamsi boyu inceleniyor. Başta bilim insanları olmak üzere birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile yapılan istişareler sonucunda 10 gün daha yasağın uzatılması kararı alındı. Karadeniz'in Türkiye karasularında bulunan hamsinin halen büyük bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olması nedeniyle yasağı doğru buluyoruz." ifadesini kullandı.

Avlanma yasağı sayesinde hamsinin boyunun uzayacağına işaret eden Kıyak, şunları kaydetti:

"Hamsi ne kadar göç balığı olsa da Karadeniz'in balığıdır. Kırım, Gürcistan, Rusya civarına geçmiş olsa bile Türkiye sınırlarında da fazla hamsi var. Stoklarımız yeterli ama 9 santimetre altındaki hamsinin avlanmaması gerekiyor. İri hamsinin ekonomik olarak da girdisi büyük oluyor. Zayıf, yani etsiz hamsi, ekonomik olarak büyük girdi sağlamıyor. Zayıf hamsi avlanmasına taraf değiliz, yasağın uygulanmasını oldukça doğru buluyoruz. Avlanma yasağı Karadeniz'deki hamsiyi korumuş oldu. "

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