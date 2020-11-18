YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Balıkçıların ağına bu kez heykel takıldı

Balıkçıların ağına bu kez heykel takıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.11.2020 17:26 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun mahallesi açıklarında balık avlayan Bodrumlu denizcilerin ağına bu kez balık yerine heykel takıldı.Muğla Datça açıklarında avlanan balıkçıların ağına yaklaşık 2 metre ve 300 kilogram civarında olduğu düşünülen heykeli gören balıkçılar hemen Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

Balıkçıların ağına bu kez heykel takıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun mahallesi açıklarında balık avlayan Bodrumlu denizcilerin ağına bu kez balık yerine heykel takıldı.
Muğla Datça açıklarında avlanan balıkçıların ağına yaklaşık 2 metre ve 300 kilogram civarında olduğu düşünülen heykeli gören balıkçılar hemen Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından Bozburun iskelesine getirilen heykel Marmaris Müzesi yetkililerine teslim edildi.
Bodrumdan balık avlamak için tekneleri ile Bozburun ve Datça arasında kalan bir bölgede ağlarını atan balıkçılar tarihi değeri oldukça yüksek olduğu belirtilen heykeli Bozburun iskelesinde müze yetkililerine heykeli teslim ederken, heykeli denizden çıkarma işlemi oldukça zor oldu.
Helenistik dönemden kaldığı tahmin edilen heykelin uzmanlar tarafından incelmeye alındığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

Muğla Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
12:57
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Can Eczanesi
Merkez
Leyne Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Pay Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.