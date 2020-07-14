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Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.07.2020 16:00 | Son Güncelleme

15 Temmuz’da şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek ülke genelinde 81 ilde aynı anda 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu etkinliği yapılacak.

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

15 Temmuz’da şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek ülke genelinde 81 ilde aynı anda 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu etkinliği yapılacak. Balıkesirli sporcularımız sancak koşusuna hazır.
Ülke genelinde her yıl düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile milli birliğimize ve demokrasiye olan inancımız güçlenmektedir. İnanç, dirayet, birlik ve beraberlik ruhuyla ay yıldızlı sancağı taşımak, milli birlik ve beraberlik ruhunu topluma göstermek, hatırlatmak, tüm şehitlerimizin ve 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlarımızın anısını yaşatmak amacıyla, 15 Temmuz 2020 tarihinde, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek ülke genelinde 81 ilde aynı anda 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu etkinliği yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılması planlanan "Sancak Koşusu" 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 22.00’da tüm illerde aynı anda başlayacak. Balıkesir’de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında sancak koşusu yapılacak. 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek 15 Temmuz Şehitleri ve Şehit Ömer Halis Demir Anıtı’ndan başlayacak koşu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında sona erecek.

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

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İmsak
03:56
Sabah
05:46
Öğle
13:19
İkindi
17:15
Akşam
20:43
Yatsı
22:24

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Arı Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Gürer Eczanesi
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