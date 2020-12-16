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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.12.2020 15:32 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için 3 fotoğraf seçti.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yücel Yılmaz, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Seçkideki eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Yılmaz, fotoğrafları çekenleri kutladı.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Yılmaz'a AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.

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