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Balıkesir Büyükşehir Belediye, Kocaeli deplasmanında

28.01.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Büyükşehir Belediye, Kocaeli deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye Basketbol Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 2. devre bu hafta itibarı ile başlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2. yarıya Kocaeli BŞB Kağıtspor deplasmanı ile başlıyor.
Ligin ilk yarısında oynadığı 15 karşılaşmanın sonucunda 9 galibiyet 6 mağlubiyetlik bir karne ile ligi 5. sırada tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyenin bu haftaki rakibi Kağıtspor ise ligde ’3’lü Averaj’ hesaplaması ile aynı galibiyet mağlubiyet sayısında olmasına rağmen 3. sırada yer alıyor.
2. devre hazırlıklarına yeni Başantrenörü Arda Vekiloğlu ile başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye’de takımın morali yüksek. Yönettiği son iki takım Petkimspor ve Bursaspor’u Basketbol Süper Ligi’ne taşıma başarısını göstermiş olan Arda Vekiloğlu ile hedef şampiyonluk. Kağıtspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan İbrahim Yıldırım "Yeni antrenörümüzün gelişi ile yeni bir düzen oturtmaya başladık. Arda hocam çok tecrübeli ve bu ligi çok iyi bilen bir koç. Hedeflerimizde herhangi bir değişiklik yok. Bu sene bu takımı hak ettiği yer olan Basketbol Süper Ligi’ne çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Ligin kalanına Kağıtspor deplasmanı ile başlıyoruz. Güçlü ve ritim tutturmuş bir rakip. Kıyasıya bir maç olacağına hiç şüphem yok. 2 puanı alıp geleceğimize inanıyorum" şeklinde yorumladı.
30 Ocak 2021 Cumartesi saat 14.00’da Kocaeli Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma TBF Tv’nin YouTube hesabından naklen takip edilebilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye, Kocaeli deplasmanında

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