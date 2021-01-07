YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye’nin rakibi Manisa BBSK

Balıkesir Büyükşehir Belediye’nin rakibi Manisa BBSK

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.01.2021 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Ligi’nde 14.

Türkiye Basketbol Ligi’nde 14. haftaya girilirken Balıkesir Büyükşehir Belediye, rakibi Manisa BBSK ile Kurtdereli Spor Salonu’nda karşılaşacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor geçen hafta deplasmanda aldığı kritik Konyaspor galibiyeti ile ligde 4. sırada yer alırken lider ile arasında 2 galibiyet fark bulunuyor. Bu hafta kendi evinde Manisa BBSK ile mücadele edecek Büyükşehir’de tek hedef galibiyet. Yeşil-mavililerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Konyaspor maçında sergilediği mücadele ile göz dolduran ve maçın en değerli oyuncusu seçilen Myles Mack Manisa maçı hakkında, “Artık birbirimize olan uyum sürecimiz olumlu yönde oturmaya başladı. Baktığınız zaman kadromuzda çok değerli isimler, Süper Lig oyuncuları var. Hala kendimizi geliştirmeye, olumlu yönde değiştirmeye tüm dikkatimizi vermiş durumdayız. Geçtiğimiz haftaki maçta bu kadronun ne kadar tehlikeli bir kombinasyon olduğunu tüm taraftarlarımız gözlemlemiştir. Bundan sonra hedefimize odaklanıp takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hatalarımızı minimumda tutarak hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye - Manisa BBSK mücadelesi cumartesi günü saat 18.00’de Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Ayşegül Eczanesi
Merkez
İlter Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Gizem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.