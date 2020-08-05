YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliği ile mücadele ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliği ile mücadele ediyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliği önleme çalışmalarını artırıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliği önleme çalışmalarını artırıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Körfez’de denizin kirlenmesine neden olan kaçak deşarjların önüne geçecek adımları atan Büyükşehir Belediyesi, Edremit Çayı üzerinde bugüne kadar olan en kapsamlı temizlik çalışmasını başlattı.
Balıkesir’in her noktasında planlı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) bir çalışma yaparak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün de desteğiyle; Edremit Çayı, Havran Çayı ve Gömeç Çayı’nda ıslah ve temizlik çalışmaları yapmak için kolları sıvadı.
3 etap halinde gerçekleştirilecek çalışmaların ilk etabı geçtiğimiz günlerde Edremit Çayı üzerinde bulunan Hamdi Türe Köprüsü’nden itibaren deniz seviyesine kadar olan 355 metrelik kısımda başladı. 20 metre uzunluğunda 30 ve 14 tonluk paletli ekskavatör ve taş döşeme çalışmalarında kullanılan 50 tonluk ekskavatör ile bölgede bugüne kadar yapılan en kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.
Edremit Çayı üzerindeki sazlıkların ve otların ortadan kaldırılmasıyla başlanan çalışmaların devamında dip temizliği yapılarak balçık tabaka temizlenecek. Çayda uzun süreden beri var olan balçık tabakası sıyrılıp sağlam zemin bulunduktan sonra oksijenlendirme daha rahat yapılacak. Derinleştirme çalışmasıyla beraber suyun giriş çıkışları sağlanarak yaz döneminde akmayan derelere sirkülasyon temin edilip akar hale gelecek ve oluşan kötü koku ortadan kalkacak. Edremit Çayı’nda işlemlerin tamamlanmasının ardından 2. etap olarak Havran Çayı’nda çalışmalar başlayacak. Son olarak da Gömeç Çayı’nda temizlik ve ıslah çalışmalarının yapılmasıyla bölge tamamen temizlenecek, yamaçlar taş dolguyla doldurulacak.
Böylelikle alan sazlıklarla kaplıyken tespit edilemeyen ve alıcı ortama kaçak olarak vahşi deşarj yapan işletmelerin tespiti de mümkün olacak. Kaçak deşarj yapan işletmeler anında noktasal olarak belirlenerek kirliliğin önüne geçilecek ve temizliğin sürekliliği sağlanacak.
Devam ıslah ve temizlik çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yaklaşık 3 ay sürecek olan ıslah ve temizlik çalışmalarıyla ilgili saha tespitlerimizi yaptık. Deniz kirliliğinin önlenmesi adına Edremit Çayı’nın denizle buluştuğu noktada rehabilitasyon çalışmasını hayata geçirdik. Bunun yanı sıra Havran ve Gömeç Çayı’nda da rehabilitasyon çalışmalarını yaparak Körfez’e kirlilik taşıyan dere ve çayları kontrol altına alacağız" dedi. Başkan Yılmaz, yapılan kalıcı ıslah çalışmasıyla, deniz kirliliğin önlenmesinin yanı sıra koku sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ağrı'da bıçaklı saldırgan 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı

Ağrı'da bıçaklı saldırgan 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Başkan Yardımcısı Gösterişli’nin acı günü

Başkan Yardımcısı Gösterişli’nin acı günü

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
06:05
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:25
Yatsı
21:56

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Buse Eczanesi
Merkez
Karahan Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.