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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi lunapark alanını 23 milyon 400 bine sattı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.08.2020 17:35 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki lunaparkın bulunduğu 7 dönümlük araziyi 23 milyon 400 bin TL’ye satışını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki lunaparkın bulunduğu 7 dönümlük araziyi 23 milyon 400 bin TL’ye satışını gerçekleştirdi. 23 milyon TL muhammen bedelle çıkılan ihaleye iki firma katılırken, BSC Yapı A.Ş. isimli firma 23 milyon 400 bin TL vererek arsayı satın aldı. İhale Komisyonu Başkanı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan yapılacak incelemenin ardından satışın onaylanacağını bildirdi.

“Balıkesir’e hayırlı olsun”
Büyükşehir Belediyesi’nin 23 milyon muhammen bedelle satışa çıkardığı lunapark alanının ihalesi gerçekleştirildi. İhale dosyası alan üç firmadan ikisinin teklif verdiği ihalede BSC Yapı A.Ş. fiyatı 23 milyon 400 bin liraya yükselterek arsanın yeni sahibi oldu. İhale sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri yaptığı açıklamada, “Toplam 3 firma dosya almış. İki firma teklif zarfını teklif etti. En yüksek veren 23 milyon 400 bin lira gibi bir bedel teklif etti. Bundan sonra komisyon evraklarını inceleyecek, hukukçularımız bakacaklar. Herhangi bir aksaklık olursa firmaya tebliğ edeceğiz. Miraç Yol firması muhammen bedeli teklif etti. BSC yapı ise 23 milyon 400 bin teklif verdi. Durum bu şekilde Balıkesir için hayırlısı olsun” dedi.

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