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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yılda 450 bin ton atığı bertaraf ediyor

13.12.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yılda 450 bin ton atığı bertaraf ediyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yılda 450 bin ton atık bertaraf edilerek, 25 milyon metreküp gazın doğaya salınımının engellendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de 2050 yılına kadar "karbonsuz" bir kent oluşturmak amacıyla İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin imzalanmasının ardından, çevre ve iklim konusundaki çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda ilçelerde belediyelerin topladığı evsel atıklar aktarma istasyonları vasıtasıyla düzenli şekilde depolanıyor. Aktarma istasyonları ve atık transferleri vasıtasıyla, vahşi depolamanın önüne geçilerek, çöplerden çıkan gazdan elektrik üretiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma Daire Başkanlığı Çevre Mühendisi Nebahat Kaya, tesise günde 1250, yılda ise 450 bin ton atık girişi olduğu bilgisini verdi.

Çöp gazından enerji üretildiğini belirten Kaya, "Tesisimiz kapsamında yılda 25 milyon metreküp metan gazını yakarak bertaraf ediyor ve çevreye salınımını önlüyoruz. Bu kapsamda 90 bin megavat enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Tesisimizin kurulu gücü 14,14 megavattır ve 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilmektedir." ifadelerini kullandı.

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