YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden çölyak hastalarına bayram hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden çölyak hastalarına bayram hediyesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.05.2020 13:22 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyak hastalarını Burhaniye’de sevindirdi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri dernek başkanı Betül Özdemir Kaya tarafından Burhaniye ve Edremit’teki çölyak hastalarına ulaştırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden çölyak hastalarına bayram hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyak hastalarını Burhaniye’de sevindirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri dernek başkanı Betül Özdemir Kaya tarafından Burhaniye ve Edremit’teki çölyak hastalarına ulaştırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Betül Özdemir Kaya, “Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi’nin Edremit Körfezi’ndeki çölyaklı çocuklarımız ve yetişkinler için bu zor pandemi sürecinde hazırladığı glutensiz ürünlerden oluşan nazik hediye paketlerinizi çölyaklı kişilere ulaştırdık. Çocuklarımızın mutluluğuna vesile olan Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran’a körfez genelindeki çölyaklılar adına teşekkür ederiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden çölyak hastalarına bayram hediyesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:10
İkindi
17:05
Akşam
20:32
Yatsı
22:11

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Selin Küçük Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Bilgi Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hayvan hırsızları köpekleri zehirleyerek, koyunları çaldı

Hayvan hırsızları köpekleri zehirleyerek, koyunları çaldı

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.