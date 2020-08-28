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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Kepsut’a prestijli caddeler

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.08.2020 18:16 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepsut’ta yürütülen yol çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçeye eşit hizmet götürmeye devam ettiklerini ifade ederek “Masa başında oluşturduğumuz stratejik planları şimdi sahada bir bir uyguluyoruz” dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut İlçesinde Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü yol yapım çalışmalarını inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepsut’ta yürütülen yol çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçeye eşit hizmet götürmeye devam ettiklerini ifade ederek “Masa başında oluşturduğumuz stratejik planları şimdi sahada bir bir uyguluyoruz” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut İlçesinde Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü yol yapım çalışmalarını inceledi. Kepsut’taki ziyaretlerine Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’u ziyaret ederek başlayan Başkan Yılmaz, sonrasında ise Kepsutlularla bir araya geldi, ardından da Sanayi Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve 5 Eylül Caddesinde devam eden çalışmaları inceledi.
Belediye Başkanı İsmail Cankul’un da eşlik ettiği incelemelerde Başkan Yücel Yılmaz, 20 ilçede olduğu gibi Kepsut’ta da alt ve üst yapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Yağışlar başlamadan önce Kepsut’ta ki çalışmaları tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Ayvalık, Dursunbey, Burhaniye, Susurluk, Edremit, Bigadiç, İvrindi, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerinde parke taşı döşeme, asfalt gibi çalışmalarımızı tamamladık. Kepsut’ta da yaptığımız yaklaşık 140 bin metreküp dolgu, 200 bin metreküp kazı çalışmamızın da sonuna geliyoruz. Ayrıca ilçe merkezimizin dışında ilçeye bağlanan kırsal mahallelerimiz arasında da 11 kilometrelik asfalt dökümü gerçekleştirdik. İlçe belediye başkanlarımız ve daire başkanlarımızla masa başında belirlediğimiz stratejik planları bir bir sahaya uyguluyoruz. Söz verdiğimiz gibi tüm ilçelerimize eşit hizmeti götürmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi. Başkan Yılmaz, stratejik plan dahilinde diğer ilçelerde de çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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