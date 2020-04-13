YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Büyükşehir’den sağlıkçılar için 4 ek sefer

Balıkesir Büyükşehir’den sağlıkçılar için 4 ek sefer

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.04.2020 12:46 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla sağlık çalışanlarının belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklardan ücretsiz faydalanabilmesini sağlayan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., şimdi de sağlık çalışanları için özel ek seferler koydu.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıkla mücadelede en büyük görevi üstlenen ve en riskli çalışma grubunu oluşturan sağlık personeli için harekete geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla sağlık çalışanlarının belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklardan ücretsiz faydalanabilmesini sağlayan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., şimdi de sağlık çalışanları için özel ek seferler koydu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıkla mücadelede en büyük görevi üstlenen ve en riskli çalışma grubunu oluşturan sağlık personeli için harekete geçti. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., İstasyon-Plevne ve Şehir Hastanesi güzergahında çalışan ve 17.30’da sona eren 46 GB numaralı hattın sefer sayısını artırdı. Hatta 20.00-21.00-22.00-23.00 olmak üzere 4 yeni sefer ilave edildi.
Vardiya değişim saatlerine göre ayarlandı. BTT, özellikle vardiya değişim saatlerine göre planlanan ek seferlerle sağlık çalışanlarının daha kolay ve hızlı ulaşım sağlamasının yanı sıra üstlendikleri risk itibariyle vatandaşlardan ayrı seyahat etmesini hedefliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler

Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:27
Öğle
13:14
İkindi
16:55
Akşam
19:51
Yatsı
21:14

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Caner Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Kumcu Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Dursunbey polisinden ’evde kal’ klibi

Dursunbey polisinden ’evde kal’ klibi

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.