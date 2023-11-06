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Balıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davet

06.11.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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Çanakkale Zaferi’nin en önemli kahramanlarından ’Koca Seyit’ lakaplı Onbaşı Seyit Çubuk’un kısa filmi 8 Kasım’da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gösterime giriyor.

Balıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davet

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihe armağanı olan kısa filmin galasına tüm vatandaşlarımız davetlidir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle, Seyit Onbaşı’nın Kahramanlık destanını gün yüzüne çıkarmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve Seyit Ali Çabuk’un görüştüğü Terzizade Konağı’nda “Sağol Atam” adlı kısa film çekildi. Yıllardır dilden dile dolaşan kahramanlık destanını gün yüzüne çıkarmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla çekilen kısa filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü Engin Altan Düzyatan canlandırırken, Koca Seyit’e ise Emre Erçil hayat veriyor. Filmin galası, 8 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gösterime girecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihe armağanı olan kısa filmin galasına tüm vatandaşlar davetlidir.

Balıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davet

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