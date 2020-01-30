YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Büyükşehir’in rakibi BUDO Gemlik

Balıkesir Büyükşehir’in rakibi BUDO Gemlik

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Ligi 17.Haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında BUDO Gemlik Basketbol takımı ile karşılaşıyor.

Türkiye Basketbol Ligi 17.Haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında BUDO Gemlik Basketbol takımı ile karşılaşıyor. Geçen hafta aldığı yenilgi ardından 11. sıraya gerileyen Balıkesir BŞB. bu maçı kazanıp tekrardan üst sıralardaki yerini almak istiyor.
TBL 2. Yarısının ilk maçında Balıkesir derbisinde Bandırma Kırmızı ile mücadele eden Balıkesir BŞB sahadan 82-75 lik mağlubiyet ile ayrılmıştı. Bursa cephesinde ise Gemlik Basketbol kendi sahasında ligin iddialı ekiplerinden Konyaspor’u evinde ağırladı ve maçtan 74-77 mağlup ayrıldı. Bu hafta seyircisi önünde maçı kazanmak isteyen Balıkesir BŞB’de Gökhan Aydın maç hakkında ‘’ Geçen hafta aldığımız yenilginin izlerini silmek istiyoruz. Takım olarak hedefimiz doğrultusunda hep üstüne koyarak ilerliyoruz. Yaptığımız idmanlarda bizi hedefimize ulaştıracak sertlikte ve kalitede. Taraftarımızı bize güç vermesi için cumartesi günü Kurtdereli’ye bekliyoruz’’ dedi.
Cumartesi günü saat 16:00’da Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - BUDO Gemlik Basketbol müshabakası TBF TV’nin Youtube hesabından naklen yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:27
İkindi
16:07
Akşam
18:31
Yatsı
19:52

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Çağdaş Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Şelale Eczanesi
Merkez
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Vali Yazıcı İŞKUR’u ziyaret etti

Vali Yazıcı İŞKUR’u ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.