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Galatasaray, Aleksey Batrakov'u KAP'a bildirdi

Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar Rus futbolcuyu özel uçakla İstanbul'a getiriyor.

Galatasaray, Aleksey Batrakov'u KAP'a bildirdi
Ufuk Dağ

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara pozisyonu için uzun süredir peşinde olduğu Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, 21 yaşındaki yetenekli oyuncuyu KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Aleksey Batrakov u KAP a bildirdi 1

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Rus orta saha oyuncusu, Lokomotiv Moskova formasıyla 84 maçta 34 gol kaydetti.

Genç oyuncu, Rusya Milli Takımı'nda da görev yaptığı 12 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşadı.

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galatasaray
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